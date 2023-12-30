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Video: QB Cedrick Bailey breaks down signing with NC State

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State quarterback Cedrick Bailey rewarded quarterbacks coach Kurt Roper for his loyalty by bypassing a late run by Miami.

Bailey broke down why he stayed loyal to the Wolfpack over the Hurricanes and what he he hopes to get done in the Under Armour Next All-American Game.

Click below to watch the interview:

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