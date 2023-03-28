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Video: NC State's Grant Gibson breaks down his pre-NFL Draft process

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State senior center Grant Gibson entered college as a defensive tackle prospect, and ended as changed person after six years in Raleigh.

Click below to watch his interview after Tuesday's Pro Day.

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