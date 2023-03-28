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Video: NC State's Drake Thomas excited about NFL future

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State junior linebacker Drake Thomas felt there wasn't left for him to prove with the Wolfpack, and he was ready for the NFL.

Thomas didn't get invited to the NFL Combine on Feb. 26-March 6, so his Pro Day became even more important. Thomas wishes he could have done more than 18 reps on the 225-pound bench press, but was proud of his performance.

Click below to watch his interview after Tuesday's Pro Day.

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