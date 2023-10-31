Advertisement
News More News
ago football Edit

Video: NC State S Bishop Fitzgerald appreciates opportunity

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State junior safety Bishop Fitzgerald was touted as a class of 2023 recruit who would deliver, and the former junior college standout has.

The former Coffeyville (Kan.) C.C. standout has started three of eight games and has 30 tackles and one interception this season for the Wolfpack. Fitzgerald tied his season-high with six tackles in the win over Clemson.

Click below to watch the video:

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

Follow on Instagram/Threads:

www.instagram.com/thewolfpackcentral

threads.net/thewolfpackcentral

ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!

Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement