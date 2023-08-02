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Video: NC State QB Brennan Armstrong has first practice with Pack

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State senior quarterback Brennan Armstrong has been waiting a long time for his first practice with the Wolfpack.

The Virginia transfer felt good and comfortable in his new home Wednesday. He got to air it out and even threw a bomb to wide receiver Keyan Lesane for a score in 7-on-7.

Click below to watch Armstrong's press conference.

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