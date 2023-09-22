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Video: NC State freshman Kevin Concepcion has break out game

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State freshman wide receiver Kevin Concepcion rode a big first half to finish with six catches for 116 yards and two touchdowns in helping the Wolfpack defeat Virginia on Friday.

Concepcion scored the first of what could be many touchdowns in a Wolfpack uniform, and also displayed his big-play speed.

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