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Video: NC State freshman Kevin Concepcion empties bag at Virginia Tech

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State freshman Kevin Concepcion did a little bit of everything Saturday in leading the Wolfpack to a 35-28 win over Virginia Tech in Blacksburg, Va.

Concepcion lined up in a variety of spots and caught seven passes for 63 yards and two scores, rushed nine times for 44 yards and took a trick play and threw a 17-year-old touchdown pass to senior tight end Trent Pennix.

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