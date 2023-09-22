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Video: NC State coach Dave Doeren knows nothing was coming easy

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State coach Dave Doeren was glad the Wolfpack could learn while winning, but it sure didn't come easy Friday.

NC State kicker Brayden Narveson came through with a 33-yard field goal to defeat Virginia 24-21. The Wolfpack improved to 3-1, but had to play through numerous players getting hurt during the game, or in the case of center Dylan McMahon, had an injury from last week.

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