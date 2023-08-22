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Video: NC State center Dylan McMahon ready to finish off drives

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State junior center Dylan McMahon knows some of the challenges the Wolfpack faced in short-yardage running scenarios last year.

McMahon knows the Wolfpack have to grind out the tough yards, especially on third down and fourth down, to keep drives going.

Click below to watch McMahon's press conference.

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