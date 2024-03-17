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Twitter reaction: NC State wins ACC Tournament title

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State won five games in five days, including topping North Carolina 84-76 on Saturday to capture the ACC Tournament title in Washington, D.C.

As expected X (or Twitter) went bonkers with reactions from the players, media, former players, NC State coaches in other sports and former athletes.

Here is a sampling:

Current players/coaches reactions

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Some former NC State players reactions

Various reactions

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