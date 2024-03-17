NC State won five games in five days, including topping North Carolina 84-76 on Saturday to capture the ACC Tournament title in Washington, D.C.
As expected X (or Twitter) went bonkers with reactions from the players, media, former players, NC State coaches in other sports and former athletes.
Here is a sampling:
Current players/coaches reactions
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