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TarHeelIllustrated.com's Andrew Jones breaks down North Carolina

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

TarHeelIllustrated.com's Andrew Jones of the Rivals.com network breaks down North Carolina football, who will be playing at NC State at 8 p.m. Saturday at Carter-Finley Stadium on the ACC Network.

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