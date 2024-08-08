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Photo gallery: Meet the NC State newcomers
Jacey Zembal
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TheWolfpackCentral
Writer
NC State had its first day of practice July 31, and numerous players were new to the program.
NC State's class of 2024, four-year transfers and junior college transfers practiced together for the Wolfpack for the first time.
Click below to view the various newcomers.
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