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Wolfpack newsstand — Nov. 7

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — Four-star PG Ty-Laur Johnson previews Nov. 12 decision

The Wolfpack Central — Scouting Austin Peay

Raleigh News & Observer —This is NC’s weirdest college football season in recent memory — and maybe its most fun

Raleigh News & Observer —NC State vs Boston College: Pack will have shot at new home win streak against Eagles

Fayetteville Observer — ACC women's basketball outlook: 5 things to know heading into 2022-23 season

Fayetteville Observer — ACC football power rankings: Why NC State makes huge jump, Clemson No. 1

Fayetteville Observer — NC State football mailbag: MJ Morris' age, 10-win season, postgame drama

GoPack.com — Volleyball Defeats Notre Dame after Dominant Battle

GoPack.com — Pack Opens Season Monday Night against Austin Peay

GoPack.com — Complimentary Football Defined in 16th Straight Home Win

Technician — Football vs. WF Takeaways: ‘HimJ Morris’ QB1, defense deserves national praise

Technician — NC State volleyball defeats Notre Dame, pushes record above .500

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