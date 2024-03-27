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Wolfpack newsstand — March 27

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Video reel: NC State women's players season highlights

Raleigh News & Observer —Shades of NC State and 1983? The 2024 Wolfpack is creating its own basketball story

Raleigh News & Observer —Overlapping NC State games in NCAA Tournament has fans and sports bars in a quandary

Raleigh News & Observer —How sweet it is: NC State women hang on to beat Tennessee, 79-72, advance to Sweet 16

Raleigh News & Observer —Scouting NC State basketball’s NCAA opponent: Marquette stands in the Pack’s way

Raleigh News & Observer —Bandwagon filling up as upstart NC State braces for Marquette

Charlotte Observer — ‘We lit a fire.’ Two freshmen play key roles as NC State women head to Sweet 16

Charlotte Observer — Doing whatever needs to get done, Casey Morsell is always ready to help N.C. State win

Fayetteville Observer — NC State womens basketball vs. Stanford: March Madness pick

Fayetteville Observer — Duke, NC State Sweet 16 predictions: South pick to reach Final Four

Greensboro News-Record — Reidsville football star Kendre Harrison makes first team all-state in basketball; Adelaide Jernigan second team

Technician — Oxendine leads NC State men’s golf to 10th place finish in Hootie at Bulls Bay

Technician — NC State women’s basketball set to face Stanford in the Sweet 16

Technician — MLB Pack Pros: Fresh starts headline optimistic 2024 season

Technician — NC State men’s basketball set to face Marquette in the Sweet 16

Technician — NC State wrestling places 11th in NCAA championships, Hidlay nearly earns individual title

GoPack.com — Wolfpack Men Gets Set to Compete in NCAA Swim & Dive Championships

GoPack.com — James, Rivers Named WBCA All-America Regional Finalists

GoPack.com — NC State Dances Its Way Into NCAA Sweet 16 with Win Over Tennessee

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