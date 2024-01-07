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Wolfpack newsstand — Jan. 7

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

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The Wolfpack Central — NC State has dominant second half to cruise past Virginia

The Wolfpack Central — Video: NC State has perfect game plan in Virginia win

The Wolfpack Central — Video: UVA coach Tony Bennett left searching for answers

Charlotte Observer — Dennis Parker Jr. never got a call from UVa. The NC State guard left a message Saturday

Charlotte Observer — NC State turns back Virginia 76-60. Three takeaways from the Wolfpack’s third ACC win

GoPack.com — Gymnastics Completes Season Opener at Georgia

GoPack.com — Wrestling Heads to Hofstra for Sunday Matinee

GoPack.com — Balanced Pack Attack Sends Pack Past Virginia, 76-60

GoPack.com — #3 Wolfpack Prepped for Ranked Clash at #13 Virginia Tech

GoPack.com — Wrestling Hosts First Ever Sellout Crowd, Falls to Cowboys 22-12

Technician — NC State men’s basketball blasts Virginia, improves to 3-0 in ACC play

Technician — Gymnastics falls to No. 10 Georgia in season opener

Technician — NC State wrestling falls to Oklahoma State in home opener despite record crowd

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