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Video: NC State has perfect game plan in Virginia win

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

Whether it was the personnel or just the importance of the game, but NC State had the answers to the test Saturday in dominating visiting Virginia 76-60 at PNC Arena in Raleigh.

NC State built a commanding 21-point lead, 60-39, with 11:49 left in the game and cruised from there. Coach Kevin Keatts used the 10-day layoff for the rough comeback win over Notre Dame, but could tell his team was much sharper against the Cavaliers.

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