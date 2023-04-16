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Wolfpack newsstand — April 16

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

GoPack.com — Pack Secures Series Over Florida State with 4-3 Comeback Win

GoPack.com — Pack Wraps Up Action On Final Day Of Tom Jones Invite

GoPack.com — Pack Drops Back-to-Back Thrillers to Clemson

Technician — Three home runs, Whitaker’s strong night lift NC State baseball to series-clinching win over FSU

Technician — Wolfpack softball drops first two games of series to No. 7 Clemson

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