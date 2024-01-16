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Video: Wake Forest coach Steve Forbes frustrated by poor ball movement

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

Wake Forest coach Steve Forbes was frustrated with his players' approach in the second half in falling 83-76 at NC State on Tuesday.

Forbes didn't like the ball movement especially — WFU finished with 10 assists — and he knew his squad got taken advantage of in the paint. NC State had a 50-30 points in the paint advantage and went 25 of 33 at the free-throw line.

Click below to watch Forbes' post-game press conference following the loss:

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