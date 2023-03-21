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Video: Trent Pennix working hard to remain healthy

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State senior tight end Trent Pennix knows the new offense will be a good fit for him, and he's making sure he can stay healthy in order to enjoy it.

The converted running back played in just five games last year due to injuries. He's healthy now, but still working on his rehab to continue his good fortune.

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