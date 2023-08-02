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Video: NC State WR Bradley Rozner happy for new start

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State senior Bradley Rozner addressed the media for the first time Wednesday following the Wolfpack's first practice.

Rozner played at junior college and then Rice, but the 25-year-old entered the transfer portal in early July. He talks about how he landed at NC State, where he had no pre-existing connection.

Click below to watch Rozner's press conference.

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