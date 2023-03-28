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Video: NC State's Thayer Thomas ready for next level

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State senior wide receiver Thayer Thomas said after six years of developing, he's ready to make the NFL.

Thomas hopes his versatility as a wide receiver and as a punt returner will pay off, plus he's always good for a reverse pass if needed upon.

Click below to watch his interview after Tuesday's Pro Day.

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