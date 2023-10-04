News More News
ago football Edit

Video: NC State DC Tony Gibson proud of how defense has responded

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State defensive coordinator and linebackers coach Tony Gibson took great pride when the Wolfpack shut down the Louisville run game Friday.

Gibson knows Marshall presents another challenge Saturday due to junior running bac Rasheen Ali, who has 475 rushing yards and nine touchdowns for the 5-0 Thundering Herd.

Click below to watch the video:

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

Follow on Instagram/Threads:

www.instagram.com/thewolfpackcentral

threads.net/thewolfpackcentral

ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!

Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}