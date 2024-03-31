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Video: Duke falls apart in second half
Jacey Zembal
•
TheWolfpackCentral
Writer
Duke coach
Jon Scheyer and players Jared McCain and Jeremy Roach took questions from the media after NC State topped the Blue Devils 76-64 on Sunday to reach the Final Four in the NCAA Tournament in Dallas, Texas.
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