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UConn TV: Jim Mora talks North Carolina State game week

Richard Schnyderite • UConnReport
Publisher
@RivalsRichie

UConn Football Head Coach Jim Mora met with the media today to talk about his program's upcoming game against North Carolina State to open the 2023 season.

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