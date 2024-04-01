NC State men's basketball have won nine straight games — five in the ACC Tournament and four in the NCAA Tournament — while having the season on the line.
X (or Twitter) has the various reactions after NC State defeated Duke due in part to a big second half Sunday, and the Wolfpack women's squad took care of business against Texas.
Here is a sampling:
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