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NC State OL coach Garett Tujague ready for new job

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State offensive line coach Garett Tujague has always been impressed with the NC State football program.

Combine that with working with offensive coordinator Robert Anae — they have worked at BYU and Virginia together — and it became a clear decision to head to NC State. Tujague said he was approached by four different colleges in the past about taking over the offensive line coaching spot, so he's been picky.

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