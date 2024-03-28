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Class of 2026 basketball hot board
Jacey Zembal
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TheWolfpackCentral
Writer
NC State will likely have a lot of scholarships to use in the class of 2026, but it's also good that the class in the state of North Carolina is deep.NC State has offered power forward Latrell Allm...
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