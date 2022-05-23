 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.
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Wolfpack newsstand — May 23

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State leads for defensive back Zack Myers

Greensboro News-Record — David Teel: With Notre Dame as full member in 2020-21, ACC revenue increased 16.4% to record high

Greensboro News-Record — Wake Forest to meet N.C. State in ACC baseball championship pool play; North Carolina to play Clemson

GoPack.com — White Named ACC Freshman of the Year, Three Others Earn All-ACC Honors

GoPack.com — #Pack9 Earns No. 10 Seed In ACC Championship

GoPack.com — Trio from Wolfpack Wrestling Club Place Second at World Team Trials

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