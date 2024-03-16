The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgTWlyYWNsZSBXb2xmcGFjayB0b3AgVmlyZ2luaWEgNzMtNjUg
aW4gb3ZlcnRpbWUgdG8gYWR2YW5jZSB0byBwbGF5IE5vcnRoIENhcm9saW5h
IGF0IDg6MzAgcC5tLiBTYXR1cmRheS4gTkMgU3RhdGUgd2lsbCBiZSBwbGF5
aW5nIGZpdmUgZ2FtZXMgaW4gZml2ZSBkYXlzLiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3QuY28vOVRMQmlIYnNlWiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzlUTEJpSGJzZVo8
L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJp
dmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2
YWxzL3N0YXR1cy8xNzY4ODQ4ODc1NzIzMzY2NDQ5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPk1hcmNoIDE2LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XaGF0IGhlIHNhaWQg8J+QuiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
bVo3RGVBOEJ2OSI+aHR0cHM6Ly90LmNvL21aN0RlQThCdjk8L2E+PC9wPiZt
ZGFzaDsgVEogV2FycmVuIChAVG9ueVdhcnJlbkpyKSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RvbnlXYXJyZW5Kci9zdGF0dXMvMTc2ODg1MDM1
OTM0OTY1Mzc4OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAxNiwgMjAy
NDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5EdWtlICgyMDE3KSwgVmlyZ2luaWEgVGVjaCAoMjAyMikgYW5kIG5v
dyBOQyBTdGF0ZSBhcmUgdGhlIG9ubHkgdGVhbXMgaW4gbGVhZ3VlIGhpc3Rv
cnkgdG8gd2luIGZvdXIgZ2FtZXMgaW4gZm91ciBkYXlzIGF0IHRoZSBBQ0Mg
dG91cm5leS4gRGV2aWxzICZhbXA7IEhva2llcyB3b24gdGl0bGVzIHdpdGgg
dGhlaXIgcnVucywgYnV0IFBhY2sgd2lsbCB0cnkgdG8gYmUgdGhlIGZpcnN0
IHRvIGdvIDUtZm9yLTUgZm9yIHRoZSB0aXRsZS48L3A+Jm1kYXNoOyBBYXJv
biBCZWFyZCAoQGFhcm9uYmVhcmRhcCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9hYXJvbmJlYXJkYXAvc3RhdHVzLzE3Njg4NTA2MTY3ODczNjU5
NTk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMTYsIDIwMjQ8L2E+PC9i
bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y
bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z
Y3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XaGF0IGEgbWF0Y2ggdXAgdGhpcyBpcyBnb2luZyB0byBiZSEgV2Vs
Y29tZSB0byB0aGUgQUNDIENoYW1waW9uc2hpcCBHYW1lIGV2ZXJ5b25lISDw
n4+APGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNrTWVuc0JiYWxs
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQYWNrTWVuc0JiYWxsPC9hPiB8IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVU5DX0Jhc2tldGJhbGw/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFVOQ19CYXNrZXRiYWxsPC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vNWZBaW9SUWx4ZiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzVm
QWlvUlFseGY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlIFYgRm91bmRhdGlvbiAoQFRo
ZVZGb3VuZGF0aW9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Ro
ZVZGb3VuZGF0aW9uL3N0YXR1cy8xNzY4ODUxMTQ2NDA2MjUyNzk4P3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDE2LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90
ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl
ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Db3VsZG7igJl0IGhhcHBlbiB0byBhIGJldHRlciBraWQgIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9BZmRiYnFLazFBIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v
QWZkYmJxS2sxQTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBEb3VnIEdvdHRsaWViIChAR290
dGxpZWJTaG93KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dvdHRs
aWViU2hvdy9zdGF0dXMvMTc2ODg0ODg2MzY3MzEwMjQ4OT9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAxNiwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icWh0IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9IWGZTcHZnbXRPIj5o
dHRwczovL3QuY28vSFhmU3B2Z210TzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xm
cGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE3NjkwNjQ3ODEy
NDYyNzU1OTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMTYsIDIwMjQ8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE