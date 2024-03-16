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Wolfpack newsstand — March 16

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Scouting North Carolina

The Wolfpack Central — NC State's Mike O'Connell shoots Pack into ACC title game

Raleigh News & Observer —Photos: NC State stuns Virginia in OT in ACC Men’s Basketball Tournament

Charlotte Observer — One for the road: In final ACC Tournament as we know it, a classic NC State-UNC final

Charlotte Observer — NC State is headed to the ACC title game for the first time in 17 years after wild win, season

Charlotte Observer — NC State shocks Virginia: Wolfpack’s stunning ACC Tournament run continues with OT win

Greensboro News-Record — NC State reaches ACC finals after beating Virginia in OT

Greensboro News-Record — North Carolina vs. NC State odds, preview, picks and best NC betting apps for 2024 ACC Tournament Championship

Fayetteville Observer — College GameDay predictions for ACC Tournament championship

Fayetteville Observer — How to watch UNC vs NC State: TV, live stream for ACC Tournament

Fayetteville Observer — VIDEO: NC State's Michael O'Connell, Wolfpack talk OT win vs. Virginia

Fayetteville Observer — How NC State basketball secured a spot in the ACC Tournament final

Technician — NC State Softball squeezes by with 1-0 win over Northwestern

Technician — Championship bound: NC State men’s basketball punches ticket to ACC finals with thrilling win over Virginia

GoPack.com — O’Connell’s Buzzer Beater Forces OT; Pack Outlasts UVA in Extra Time to Advance to Championship

GoPack.com — Pack Tops Northwestern, 1-0

GoPack.com — No. 18 Gymnastics Fires 196.925 at Florida Quad

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