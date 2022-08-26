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Wolfpack newsstand — Aug. 25

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Healthy return of LBs has fueled NC State's hype

The Wolfpack Central — Nickel Tyler Baker-Williams helps make NC State's defense go

The Wolfpack Central — NC State football predictions: Who will lead Pack in sacks?

Raleigh News & Observer —Top Ohio State recruit happy to be Quiet Man of Triangle football for Rolesville Rams

GoPack.com — Joseph Nets Thrilling Game-Winner to Lift NC State to 1-0 Win Over Campbell

GoPack.com — Russ and Cara McLauchlan Make $1M Donation to Baseball Enhancement Fund

Technician — Joseph repeats walk-off magic, Pack women’s soccer beats Campbell 1-0

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