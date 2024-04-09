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Wolfpack newsstand — April 9

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

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The Wolfpack Central — How roles will be different for NC State's roster

The Wolfpack Central — Photo gallery: Recruits at NC State's spring game

Raleigh News & Observer —Wolfpack’s run restored NC State to prominence. Can the next group capitalize?

Raleigh News & Observer —NC State basketball sets a new standard with ACC title, run to the Final Four

Raleigh News & Observer —Wolfpack assistant coach Joel Justus leaves to join Ohio State basketball staff

Charlotte Observer — Here are the best Charlotte high school boys’ basketball teams of the past 40 years

Technician — Seminoles spoil senior day, Wolfpack women’s tennis upset in regular season home finale

Technician — Pitching woes sink NC State versus Louisville, swept in season series

GoPack.com — Softball to Host Queens for Doubleheader Tuesday

GoPack.com — #Pack9 Travels to Wilmington for In-State Matchup at UNCW

GoPack.com — Hidlay Named Scholar-Athlete of the Year, Six Others on All-ACC Academic List

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