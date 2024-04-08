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Wolfpack newsstand — April 8

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Twitter reaction: NC State's season comes to close

Raleigh News & Observer —Wolfpack’s run restored NC State to prominence. Can the next group capitalize?

Raleigh News & Observer —NC State basketball sets a new standard with ACC title, run to the Final Four

Raleigh News & Observer —After nine exciting wins, the Wolfpack ran into a team it could not find way to beat

Technician — Rajecki wins 100th singles match, No. 15 Pack women’s tennis routs No. 19 Miami

Technician — COLUMN: NC State men’s basketball’s miracle run squashed NC State Shit

GoPack.com — Pack Falls to Hokies in Five Innings

GoPack.com — No. 15 Women’s Tennis Drops Match 2-5 to Florida State

GoPack.com — No. 20 NC State Defeats No. 16 Florida State In Impressive 4-3 Match!

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