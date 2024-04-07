NC State came up one game short of reaching the national title game, but it was still an amazing ride.
X (or Twitter) has the various reactions after Purdue topped NC State 63-50 on Saturday in Glendale, Ariz.
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