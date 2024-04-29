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Wolfpack newsstand — April 29

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

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The Wolfpack Central — Scouting NC State women's hoops transfer Caitlin Weimar

The Wolfpack Central — Fact or Fiction: Pierre Dean is poised to make big jump in rankings

Raleigh News & Observer —Jim Valvano remembered 31 years after his death at Pack’s ‘Victory Over Cancer’ game

Raleigh News & Observer —NC State women’s basketball adds two forwards for 2024-25 roster. Here’s what to know

Raleigh News & Observer —NC State offensive lineman Dylan McMahon drafted on Day 3. Here’s what to know

Raleigh News & Observer —NC State football coach given contract extension, new bonus structure. How much is he making?

Fayetteville Observer — UNC, NC State, Duke undrafted free agents signed after 2024 NFL Draft

Fayetteville Observer — Top UNC, NC State football prospects for 2025 NFL Draft

Fayetteville Observer — Pros and Cons of Eagles picking NC State football's Dylan McMahon in 2024 NFL Draft

Technician — NC State softball fails to take final game of series, falls 5-3 to No. 5 Duke

Technician — No. 21 NC State baseball celebrates inaugural ‘Victory Over Cancer’ game

GoPack.com — Caitlin Weimar Joins NC State Women’s Basketball Program

GoPack.com — Wolfpack Celebrates Inaugural Victory Over Cancer Game, Completes Series Sweep Over Ball State

GoPack.com — Pack Falls to #5 Duke in Series Finale

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