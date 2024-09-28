NC State looks to improve to 3-2 and close out the non-conference schedule.
The Wolfpack host 2-1 Northern Illinois at 12 p.m. today at Carter-Finley Stadium on the CW Network.
Click below to listen to some of the sound bites from the week, and click here to follow The Wolfpack Central on Instagram.
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