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Video: NC State coach Wes Moore, players at NCAA Tourney
Jacey Zembal
•
TheWolfpackCentral
Writer
NC State coach Wes Moore was joined by Wolfpack players Madison Hayes and Saniya Rivers in taking questions from the media Friday at the NCAA Tournament in Raleigh.
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