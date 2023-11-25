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Game blog: North Carolina at No. 22 NC State

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State is aiming for its second straight win over rival North Carolina on Saturday at Carter-Finley Stadium.

The Wolfpack are 8-3 overall and 5-2 in the ACC, and the Tar Heels are 8-3 overall and 4-3 in the league.

Related link — Box score: North Carolina at No. 22 NC State


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Pregame shot of Carter-Finley Stadium in Raleigh.
Pregame shot of Carter-Finley Stadium in Raleigh. (Jacey Zembal/The Wolfpack Central)

Pregame viewing (7:15 p.m.)

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