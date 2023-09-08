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Wolfpack newsstand — Sept. 8

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State punter Caden Noonkester thriving

The Wolfpack Central — NC State official visit primer: LB Joshua Ofor

The Wolfpack Central — NC State poised to create new memories against Notre Dame

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren sees need to maximize possessions

The Wolfpack Central — NC State football commitments in action — Week 3

Raleigh News & Observer —The ACC has a big Notre Dame problem, and it’s not the 28-game football losing streak

Raleigh News & Observer —NC State holder, long snapper take pride in roles even when overlooked

Fayetteville Observer — NC State football vs. Notre Dame: Scouting report, prediction

GoPack.com — NC State returns home for ACC opener versus Boston College

Technician — Pack women’s soccer suffers last-minute loss, drops third-straight match

Technician — NC State men’s golf starts season at Folds of Honor Collegiate, Mathews finishes tied for second

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