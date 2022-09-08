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Wolfpack newsstand — Sept. 8

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State OC Tim Beck emphasizing little details

The Wolfpack Central — NC State's Demie Sumo-Karngbaye runs with an edge

The Wolfpack Central — Scouting video: NC State QB commit Lex Thomas

Raleigh News & Observer —N&O’s college football picks for North Carolina schools and Tennessee vs Pittsburgh

Raleigh News & Observer —NC State football has two scheduled games against Cincinnati canceled

Winston-Salem Journal — David Teel: ESPN has 'every incentive in the world' to help ACC increase revenue

GoPack.com — Seven Members of the Pack Named to USA Swimming National Team

GoPack.com — Wolfpack Opens Road Trip Thursday at Nebraska

GoPack.com — Volleyball to Host Second Weekend of NC State Classic

GoPack.com — Upgraded Amenities at Carter-Finley Stadium

Technician — NC State Athletics’ week in review: Aug. 29-Sept. 6

Technician — NC State football’s offense struggles despite win over Pirates

Technician — NC State men’s golf rejuvenated for 2022 fall slate

Technician — Defense saves NC State football from early-season disaster

Twitter posts of the day

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