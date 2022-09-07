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Wolfpack newsstand — Sept. 7

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting video: Junior four-star receiver Jonathan Paylor

The Wolfpack Central — NC State OLB Jaylon Scott was ready when called upon

The Wolfpack Central — Star receiver Jonathan Paylor enjoying recruiting process

Raleigh News & Observer —NC State’s Christopher Dunn offers ECU kicker words of encouragement after Pack’s win

Raleigh News & Observer —NC State coach Dave Doeren not second-guessing decisions on goal-line offense at ECU

Raleigh News & Observer —NC State football and Wake Forest are two of five ACC teams ranked in latest AP poll

Fayetteville Observer — Why QB Jack Chambers gave up a scholarship to walk on at NC State

Fayetteville Observer — Did a close win against ECU help or hurt NC State football in AP Poll?

GoPack.com — Pack Tennis with Pair of Doubles Teams Ranked Among Top-30 Nationally

GoPack.com — Conor Kelly Named ACC Offensive Player of the Week

Technician — No. 18 NC State football to regroup against Charleston Southern in home opener

Technician — NC State women’s soccer finds perfect fit as Strickland transfers home

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