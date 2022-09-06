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Wolfpack newsstand — Sept. 6

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Payton Wilson avoids re-injury, but Trent Pennix out this month

The Wolfpack Central — NC State coach Dave Doeren emphasizes football basics

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren pin-points areas of improvement

The Wolfpack Central — NC State's depth chart for Charleston Southern game

The Wolfpack Central — The review: NC State has areas to work on

Raleigh News & Observer —As Saturday proved, we need more college football games like NC State-ECU, UNC-App State

Raleigh News & Observer —NC State coach Dave Doeren not second-guessing decisions on goal-line offense at ECU

Raleigh News & Observer —NC State LB Payton Wilson not seriously injured, but TE Trent Pennix will miss time

Raleigh News & Observer —NC State football vs Charleston Southern first look: Pack, Bucs look to ‘clean up’ play

Charlotte Observer — For Carolina Panthers rookie OT Ickey Ekwonu, it won’t get much harder than Week 1

Greensboro News-Record — Analysis: Broncos, Wilson may pay for whitewashing preseason

Fayetteville Observer — NC State football mailbag: On Payton Wilson's injury and a shaky start

Fayetteville Observer — Here's what Dave Doeren said about NC State football injuries

GoPack.com — Brizard Earns ACC Freshman of the Week

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