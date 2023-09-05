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Wolfpack newsstand — Sept. 5

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State expecting physical game against No. 13 Notre Dame

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren sees great opportunity vs. Notre Dame

The Wolfpack Central — NC State's depth chart vs. Notre Dame

The Wolfpack Central — The review: NC State learns where to improve

Charlotte Observer — What NC State coach Dave Doeren said about Notre Dame, realignment, new clock rules

Charlotte Observer — Notre Dame-NC State football first look: Can the Wolfpack stop Sam Hartman and the Irish?

GoPack.com — NC State drops road contest to Stetson, 2-0

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