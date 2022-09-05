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Wolfpack newsstand — Sept. 5

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — The review: NC State has areas to work on

Raleigh News & Observer —As Saturday proved, we need more college football games like NC State-ECU, UNC-App State

Raleigh News & Observer —NC State football vs Charleston Southern first look: Pack, Bucs look to ‘clean up’ play

Raleigh News & Observer —NC State football, narrowly surviving its opener at ECU, learns how other half lives

GoPack.com — NC State Falls to Harvard 2-0

Technician — NC State women’s soccer stifled by Harvard in first loss of season

Twitter posts of the day

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