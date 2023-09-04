The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TaW5jZSAyMDIwIFN0YXRlIGlzIDQtMCBhZ2FpbnN0IHRoZSBzcHJl
YWQgYXMgYSBob21lIHVuZGVyZG9nLiAzLTEgc3RyYWlnaHQgdXAuIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby85cktldGxacUNKIj5odHRwczovL3QuY28vOXJL
ZXRsWnFDSjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKb3NoIEdvb2Rzb24gKEBqb3Nod2dv
b2Rzb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vam9zaHdnb29k
c29uL3N0YXR1cy8xNjk4NDA1MjY4NDY2MzE1MzMwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAzLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Pbmx5IDEgdW5jb21taXR0ZWQgSFMgcGxheWVyIGluIHRoaXMgRklC
QSAzeDMgVTE4IHRlYW0sIHNvIHRoaXMgaXMgdGhlIFNhcmFoIFN0cm9uZyBy
ZWNydWl0bWVudCB3YXRjaC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9oYXNodGFnL25jYWF3P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij4jbmNhYXc8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9abzRrTjI4
TzBiIj5odHRwczovL3QuY28vWm80a04yOE8wYjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBT
a2luc0hvb3BzODYgKEBTa2luc0hvb3BzODYpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vU2tpbnNIb29wczg2L3N0YXR1cy8xNjk4Mzk0NTA1ODY5
NzI5ODMzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAzLCAyMDIz
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIGFwcHJlY2lhdGUgdGhlIGxvdmUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9QYWNrRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QFBhY2tGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzFrZHl6
Q2Q5NzYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8xa2R5ekNkOTc2PC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IEVsaWphaCBHcm92ZXMgKEBFbGlqYWhHcm92ZXM2KSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0VsaWphaEdyb3ZlczYvc3RhdHVzLzE2OTgz
OTIwMDM1ODE1NTg4Mjc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVy
IDMsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NeSBXZWVrIDEg4oGmPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9BY3Rpb25OZXR3b3JrSFE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFjdGlv
bk5ldHdvcmtIUTwvYT7igakgYm93bCBwcm9qZWN0aW9ucy4gQ2l0cnVzOiBX
aXNjb25zaW4tVGVubmVzc2VlOyBBbGFtbzogVVNDLVRleGFzOyBMaWJlcnR5
OiBLZW50dWNreS1UQ1U7IEdhdG9yOiBBdWJ1cm4tTG91aXN2aWxsZTsgR2Fz
cGFyaWxsYTogS2Fuc2FzLVNvdXRoIENhcm9saW5hOyBMQTogVUNMQS1Cb2lz
ZSBTdGF0ZTsgUGluc3RyaXBlOiBOQyBTdGF0ZS1Jb3dhOyBCb2NhIFJhdG9u
OiBNYXJzaGFsbC1VU0Y8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vRkxDdjRsWUVH
eCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL0ZMQ3Y0bFlFR3g8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby84S1ZDYXFKc0NPIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vOEtWQ2FxSnND
TzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBCcmV0dCBNY011cnBoeSAoQEJyZXR0X01jTXVy
cGh5KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JyZXR0X01jTXVy
cGh5L3N0YXR1cy8xNjk2MzA1MjA0NTIwNTI2MTI5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkF1Z3VzdCAyOCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JZiBvbmx5IHdlIGhhZCBpbnN0YW50IHJlcGxheSBpbiBIU/CfmLM8
YnI+PGJyPk5DIFN0YXRlIFdSIENvbW1pdCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL3JlbGxzdGVwcGluP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBy
ZWxsc3RlcHBpbjwvYT4ga2VwdCBjb250cm9sIG9mIHRoZSBiYWxsIGFuZCBo
YWQgYSBrbmVlIGRvd24gaW4gYm91bmRzIG9uIHdoYXQgd291bGQgaGF2ZSBi
ZWVuIGFuIGluY3JlZGlibGUgVEQgY2F0Y2jwn5Kl4oC877iPIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby9LOU1Ya2lUUWNoIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vSzlN
WGtpVFFjaDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBHYW1lIG9mIEluY2hlcy1IaWdoIFNj
aG9vbCBTcG9ydHMgKEBHYW1lb2ZJbmNoZXNIU1MpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vR2FtZW9mSW5jaGVzSFNTL3N0YXR1cy8xNjk4MTQ2
NDk4NzA4Mzk0MDA5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAz
LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE