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Wolfpack newsstand — Sept. 4

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State glad to learn while winning

The Wolfpack Central — Video: Devin Leary after 21-20 win over ECU

The Wolfpack Central — Video: Christopher Toudle after 21-20 win over ECU

The Wolfpack Central — NC State holds on at East Carolina

The Wolfpack Central — Final: NC State 21, East Carolina 20

Raleigh News & Observer —NC State football, narrowly surviving its opener at ECU, learns how other half lives

Raleigh News & Observer —Three things we learned about NC State football in its 1-point win over East Carolina

Raleigh News & Observer —Scoreless in second half, No. 13 NC State football holds on to beat ECU 21-20 in opener

Fayetteville Observer — NC State football report card: Why Dave Doeren nearly earned an F

Fayetteville Observer — Why NC State is calling ECU a 'reality check' after flirting with disaster

Fayetteville Observer — East Carolina kicker misses PAT, potential game winner late vs NC State

Fayetteville Observer — NC State survives last-second field goal attempt against ECU

Fayetteville Observer — What NC State's Dave Doeren said after win at ECU

Fayetteville Observer — NC State TE Trent Pennix leaves ECU game with wrist injury

GoPack.com — #13 Pack Leaves East Carolina with 21-20 Win

GoPack.com — Wolfpack Returns Home Sunday to Host Harvard

GoPack.com — Pack Falls to Tennessee, Rice Records Career Night

GoPack.com — NC State Draws 1-1 with Mercer

GoPack.com — Pack Women Picked to Win ACC in 2022 Preseason Coaches Poll

Technician — NC State football survives Pirate scare, scrapes by ECU in season-opener

Technician — NC State volleyball beats Elon, falls to Tennessee in doubleheader

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