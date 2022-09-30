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Wolfpack newsstand — Sept. 30

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting video: Sophomore Gus Ritchey showcases versatility

The Wolfpack Central — NC State is confident about achieving next key goal

The Wolfpack Central — Video: NC State ready to play 'in the mud' if need be

The Wolfpack Central — The Wolfpack Central's 3-2-1: NC State at Clemson

The Wolfpack Central — NC State football commitments in action — Week 6

The Wolfpack Central — Gus Ritchey showing off improvement on both sides of ball

Raleigh News & Observer —If he’s going to join Heisman Trophy conversation, now is time for DLeary to Deliver

Raleigh News & Observer —NC State football ‘ready for whatever’ at Clemson. What to watch for during ACC showdown

Fayetteville Observer — NC State football vs. Clemson: Scouting report, score prediction

GoPack.com — NC State Rallies Past Clemson for ACC Road Victory

GoPack.com — NC State Women’s Tennis Team Ready For ITA All-American Championships

GoPack.com — #Pack9 Defeats Duke in Scrimmage One, Rallies for Tie in Scrimmage Two at DBAP

GoPack.com — Wolfpack Basketball Teams to Host Dribble for Victory Over Cancer

Technician — Strong counterattack play lifts Pack women’s soccer over Clemson

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