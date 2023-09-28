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Wolfpack newsstand — Sept. 28

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — East Spotlight: Commits that should make an instant impact

The Wolfpack Central — NC State needs to find ways to alter Louisville's rhythm

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren wants to see signature performances

The Wolfpack Central — NC State schedule presents good blend of challenges

Raleigh News & Observer — NC State hosts Louisville this week. Here are updates from the team ahead of the game

Fayetteville Observer — NC State football vs. Louisville: Scouting report, prediction

GoPack.com — Ring of Honor: Bill Cowher

GoPack.com — First half scoring explosion leads to 3-1 win by NC State

Technician — Prop bets for NC State vs. Louisville

Technician — NC State football’s offense yields mixed results in win over Virginia

Technician — NC State football’s defenses sputters in first ACC matchup

Twitter posts of the day

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