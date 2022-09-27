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Wolfpack newsstand — Sept. 27

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Four-star Kendrick Raphael mixing old, new schools

The Wolfpack Central — Pack Pros: Week 3 in the NFL

The Wolfpack Central — NC State ready for the hype

The Wolfpack Central — NC State's depth chart at Clemson

The Wolfpack Central — Videos: NC State coach Dave Doeren wants players to enjoy moment

The Wolfpack Central — Scouting Clemson

Raleigh News & Observer —NC State vs Clemson has created memories. Is Saturday Wolfpack’s biggest game ever?

Raleigh News & Observer —ACC Now podcast: Biggest game in NC State football history? Is Pack’s trip to Clemson it?

Raleigh News & Observer —Former NC State football coach Tom Reed, who spent 3 years leading Pack, dies at 77

Fayetteville Observer — NC State football's Dave Doeren expresses travel concerns to Clemson with Hurricane Ian looming

Fayetteville Observer — Clemson game is most important of NC State coach Dave Doeren's tenure

GoPack.com — Wolfpack Football Adds Marshall to 2023 Schedule

GoPack.com — Gibson Named ACC Co-Offensive Lineman of the Week

GoPack.com — Former Pack Football Coach Tom Reed Passes Away

GoPack.com — Carter-Finley Under the Lights: Possible NC State vs. Florida State Game Times Set

Technician — NC State Athletics’ week in review: Sept. 19 - Sept. 25

Technician — NC State football offense looks ready for upcoming test

Technician — Dominant defense leads Wolfpack football to another victory

Technician — Rajecki shines as Pack women’s tennis competes in Fall College Ranked Spotlight

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