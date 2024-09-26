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ago football Edit

Wolfpack newsstand — Sept. 26

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

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The Wolfpack Central — NC State to host Purdue commit Takyhian Whitset

The Wolfpack Central — Video reel: NC State senior commit Zymicah Wilkins last 3 years

The Wolfpack Central — Video reel: NC State younger players getting new experiences

The Wolfpack Central — Guard Valen Erickson takes interesting path to NC State

The Wolfpack Central — NC State backup QB Lex Thomas appreciates opportunity

The Wolfpack Central — Tracking 2024 NC State football TV ratings

The Wolfpack Central —Scouting Northern Illinois

The Wolfpack Central —Pack Pros: Week 3 in the NFL

Raleigh News & Observer —‘Hi, I’m Noah Clark’: Top NC high school football recruit stays true to Durham roots

Charlotte Observer — NIU gave NC State’s Dave Doeren his first head coaching job. ‘A great learning experience’

Charlotte Observer — NC State football faces Dave Doeren’s former team. How to watch or stream the game

Fayetteville Observer — NC State football vs Northern Illinois: Scouting report, score prediction

Technician — NC State women’s golf places fourth in Cavalier Regional Preview, Madsen continues to impress

GoPack.com — Wolfpack Head on the Road to Face No. 13 Notre Dame and Louisville

GoPack.com — Timothy McKay Named Semifinalist for William V. Campbell Trophy

GoPack.com — Pack Men’s Soccer Returns Home to Host Triangle-Foe Duke

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