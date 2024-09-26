The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.
Headlines
Social media posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLWluc3RhZ3JhbSc+CjxkaXYgY2xhc3M9J2NlbnRlcl9pbnN0YWdyYW0n
PjxpZnJhbWUgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5pbnN0YWdyYW0uY29tL3AvREFW
eFZUNXBhd0svZW1iZWQvY2FwdGlvbmVkIiBzY3JvbGxpbmc9Im5vIiBzdHls
ZT0iYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgbGlnaHRncmF5OyBvdmVyZmxvdzogaGlk
ZGVuOyB3aWR0aDogMTAwJTsgYXNwZWN0LXJhdGlvOiA0NDEgLyA4NDU7Ij48
L2lmcmFtZT48L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIHdpbGwgYmUgYXQgdGhlIGNyaWIgdGhpcyB3ZWVrISEgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnLzFwYWNrMWdvYWw/c3Jj
PWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiMxcGFjazFnb2FsPC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTkVmelFTZVU5cyI+cGljLnR3aXR0
ZXIuY29tL05FZnpRU2VVOXM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVHJpc3RhbiBUZWFz
ZGVsbCAoQFRyaXN0YW5UZWFzZGVsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9UcmlzdGFuVGVhc2RlbGwvc3RhdHVzLzE4MzkzMDkwMzI5MzY1
ODM2MzQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI2LCAyMDI0
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icWh0IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby92OWlZV29Kc3Y4Ij5o
dHRwczovL3QuY28vdjlpWVdvSnN2ODwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xm
cGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE4MzkxMTYyNjcw
MDI2OTYxMjM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI2LCAy
MDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XYXMgdG9sZCB0aGUgbmV3IHNwb3J0cyBiYXIgJnF1b3Q7VGhlIExv
Y2FsJnF1b3Q7IGlzIHNldCB0byBvcGVuIG9uIHRoZSBDYW5lcyBvcGVuaW5n
IG5pZ2h0LiBJbiB0aGUgb2xkIEJpc3RybyBsb2NhdGlvbiBvbiBUcmluaXR5
IFJkLiBJdCB3aWxsIG5vdCBoYXZlIGEgc3BvcnRzYm9vay48L3A+Jm1kYXNo
OyBDaGlwIEFsZXhhbmRlciAoQGljZV9jaGlwKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2ljZV9jaGlwL3N0YXR1cy8xODM5MDE1MzI3MDYzMDY4
ODE2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyNSwgMjAyNDwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZSBhcHByZWNpYXRlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vQ29hY2hLZWF0dHNOQ1NVP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2Fj
aEtlYXR0c05DU1U8L2E+ICwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9Db2FjaExEMjU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoTEQyNTwv
YT4sIGFuZCBDb2FjaCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0xl
dmlfV2F0a2luczIxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBMZXZpX1dhdGtp
bnMyMTwvYT4gb2YgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNr
TWVuc0JiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQYWNrTWVuc0JiYWxs
PC9hPiByZXR1cm5pbmcgdG8gb3VyIGNhbXB1cyB0b2RheSE8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR09BVGxpZmU/c3JjPWhhc2gm
YW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHT0FUbGlmZTwvYT7wn5Sl8J+P
gPCfkJDwn4+A8J+UpTwvcD4mbWRhc2g7IENvbWJpbmUgTWVuJiMzOTtzIEJh
c2tldGJhbGwgKEBDb21iaW5lTWJiKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0NvbWJpbmVNYmIvc3RhdHVzLzE4MzkwMTYzMTA3MTUzNjc2MzE/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI1LCAyMDI0PC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Gb3JtZXIgTkMgU3RhdGUgcnVubmluZyBiYWNrIE1pY2hhZWwgQWxs
ZW4gb24gdGhlIG1vdmUgYWdhaW4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3Fj
bW5obU91Y24iPmh0dHBzOi8vdC5jby9xY21uaG1PdWNuPC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMv
MTgzOTA0MDU1NjAwMjg5MDAwMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0
ZW1iZXIgMjUsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Videos of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL2VUR3VuUV8yQzhJP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm
cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE