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Wolfpack newsstand — Sept. 26

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting Clemson

The Wolfpack Central — The review: NC State overwhelms UConn

Tiger Illustrated — Redemption Road

Tiger Illustrated — Swinney on Wake, injuries, defense, DJU and N.C. State

Raleigh News & Observer —Saturday offered another reminder that NC can’t have nice things in college football

Raleigh News & Observer —NC State vs Clemson football first look: Odds, key matchup and Pack player to watch

Raleigh News & Observer —Former NC State golf coach Richard Sykes, who headed program for 46 years, dies at 78

Raleigh News & Observer —Why NC State football should feel good about its chances at Clemson for ACC showdown

Raleigh News & Observer —It’s official: NC State vs Clemson will be top-10 matchup. Here’s the latest AP poll

Fayetteville Observer — NC State football mailbag: Is Clemson game the biggest in program history?

Fayetteville Observer — NC State football ranked in top 10 for first time since 2002

Fayetteville Observer — ACC football power rankings: Clemson vs NC State looms and No. 1 spot

GoPack.com — Rajecki Wins Singles Title at Fall Ranked Spotlight

GoPack.com — Pack Football Rises to No. 10 in Both National Polls

GoPack.com — NC State Athletics Mourns the Passing of Richard Sykes

Technician — NC State women’s soccer suffers blowout loss against No. 5 Duke

Technician — Wolfpack volleyball defeated by No. 10 Pitt in second ACC match of season

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